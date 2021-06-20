У Китаї вже зробили понад 1 мільярд щеплень від COVID-19

З початку вакцинальної кампанії в Китаї зробили понад 1 мільярд щеплень від COVID-19. Громадян імунізують препаратами від компаній Sinopharm і Sinovac.

Влада країни побоюється спалаху нового штаму коронавірусу – "Дельта". З цією причини чиновники ухвалили рішення прискорити темпи вакцинації.

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У Китаї мають намір до липня повністю щепити 40 відсотків 1,4-мільярдного населення держави. До кінця року хочуть імунізувати 70 відсотків людей.

Національна комісія охорони здоров'я заявила, що завдяки прискоренню темпів вакцинації за останні 5 днів вдалося ввести 100 мільйонів доз ліків.

Ситуація з коронавірусом у Китаї: коротко

За офіційними даними, станом на 20 червня у Китаї виявили 91 587 випадків COVID-19.

Перемогти інфекцію зміг 86 441 пацієнт. Померли від ускладнень хвороби 4 636 людей.

У країні на початок місяця зробили понад 800 мільйонів щеплень від коронавірусу.

Після закриття закладів і масових перевірок у країні вдалося зупинити циркуляцію COVID-19. Через це багато китайців не відчували особливої необхідності у вакцинації, але все змінив новий штам "Дельта".