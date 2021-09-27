У Китаї заборонили робити аборти, якщо немає медпоказань

У Китаї відтепер не можна переривати вагітність, якщо на те немає медичних показань. Про це заявили в уряді країни.

Після спроб обмежити зростання китайського населення уряд вводить нову політику, спрямовану на зростання народжуваності. Відтепер кількість абортів, які роблять з "немедичною метою", – скоротять.

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Яка причина

Річ у тім, що жінки почали масово переривати вагітність попри дозвіл мати навіть трьох дітей замість двох.

А 2018 року провінція Цзянси випустила керівні принципи, згідно з якими жінка на терміні вагітності понад 14 тижнів має отримати дозвіл від трьох медичних працівників, щоб перервати вагітність. Також тоді ж органи охорони здоров'я попередили, що використання абортів для припинення небажаної вагітності завдає шкоди жіночому тілу й зумовлює безпліддя.

Попри це досить часто жінки роблять аборти не лише через фінансові проблеми, але й через так звану неправильну стать дитини.

Динаміка населення Китаю

Китай залишається найгустонаселенішою країною у світі. Попри це, останній перепис засвідчив, що зростання населення з 2011 до 2020 року було найповільнішим з 1950-х років.

Погнозують, що за кілька років воно сповільниться ще більше.

Аборти в Китаї

Протягом останніх кількох десятиліть переривання вагітності використовували в Китаї як засіб контрацепції, щоб стримувати зростання населення.

Згідно з держстатистикою, з 1971 до 2013 року лікарі в Китаї зробили 336 мільйонів абортів. А вибіркові аборти за статевою ознакою були звичайним явищем, ними почали зловживати начебто через "неправильну" стать дитини. Тому в країні фіксують величезний гендерний дисбаланс: чоловіків на 30 мільйонів більше, ніж жінок.