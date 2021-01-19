У Китаї зафіксували новий епіцентр коронавірусу COVID-19
На північному сході Китаю виявили новий епіцентр зараження коронавірусом. Влада запровадила додаткові карантинні обмеження.
19 січня Китай повідомив про 118 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє видання AP.
До теми В ЄС до літа хочуть вакцинувати 70% дорослих: подробиці
Більшість хворих зафіксували в провінціях Цзілінь і Хейлунцзян, а також у регіоні Хебей.
У цих регіонах вже провели масове тестування на коронавірус. Влада наказала закрити школи на тиждень раніше й закликала громадян не подорожувати.
Аби запобігти поширенню коронавірусу, північна провінція Ляонін теж ввела карантин й ввела обмеження на поїздки.
Влада вводить карантинні обмеження для того, аби запобігти новим спалахам під час лютневих новорічних свят.
Коронавірус у Китаї: що відомо
- Станом на 19 січня Китай повідомив про 88 454 випадки зараження коронавірусом від початку пандемії
- 82 432 хворих одужали.
- Натомість померли 4 635 пацієнтів.
Поділитися новиною