На північному сході Китаю виявили новий епіцентр зараження коронавірусом. Влада запровадила додаткові карантинні обмеження.

19 січня Китай повідомив про 118 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє видання AP.

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Більшість хворих зафіксували в провінціях Цзілінь і Хейлунцзян, а також у регіоні Хебей.

У цих регіонах вже провели масове тестування на коронавірус. Влада наказала закрити школи на тиждень раніше й закликала громадян не подорожувати.

Аби запобігти поширенню коронавірусу, північна провінція Ляонін теж ввела карантин й ввела обмеження на поїздки.

Влада вводить карантинні обмеження для того, аби запобігти новим спалахам під час лютневих новорічних свят.

Коронавірус у Китаї: що відомо