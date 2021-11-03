За минулу добу, 2 листопада, у Китаї зареєстрували 109 нових випадків зараження коронавірусом. 16 інфікованих прибули до країни з-за кордону.

До теми Коронавірус в Україні: понад 23 тисячі нових хворих та 720 смертей за добу

93 нових хворих на COVID-19 – заразилися в межах країни. З них 35 перебуває у місті Хейхе на північному сході КНР.

Захворюваність зростає:

Днем раніше у Китаї зареєстрували 54 інфікованих,

31 жовтня – 59,

30 жовтня – 48.

Державний комітет у справах охорони здоров'я та планового дітородіння оприлюднив ці дані нині, 3 листопада.

Станом на сьогодні в країні виявлено 500 випадків заражень коронавірусом. 426 з них пов'язані із головним джерелом нинішньої хвилі поширення вірусу – північним і північним сходом країни – провінціями Ганьсу, Хэйлунцзян і автономним районом Внутрішня Монголія.

Географія поширення вірусу розширюється

Китайські ЗМІ повідомляють, що ситуація "тривожна". 8 пацієнтів заразилися в Пекіні – це найвищий показник внутрішніх випадків зараження у столиці за період із 19 січня цього року.

Тож влада рекомендує жителям Пекіна відмовлятися від поїздок за межі міста, відкладати весілля, спрощувати організацію похорону та якомога скорочувати масові заходи. Щоб стримати міграцію населення, у пекінських аеропортах скасовано понад половину запланованих рейсів.