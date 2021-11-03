У Китаї зафіксували новий спалах COVID-19: кількість хворих зростає щодня

Починаючи від 17 жовтня 2021 року, у 17 провінціях та районах Китаю виявили 500 хворих на COVID-19. Аби стримати поширення вірусу, влада вживає жорстких обмежувальних заходів.

За минулу добу, 2 листопада, у Китаї зареєстрували 109 нових випадків зараження коронавірусом. 16 інфікованих прибули до країни з-за кордону.

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93 нових хворих на COVID-19 – заразилися в межах країни. З них 35 перебуває у місті Хейхе на північному сході КНР.

Захворюваність зростає:

1 листопада у Китаї зареєстрували 54 інфікованих,

31 жовтня – 59,

30 жовтня – 48.

Державний комітет у справах охорони здоров'я та планового дітородіння оприлюднив ці дані нині, 3 листопада.

Станом на сьогодні в країні виявлено 500 випадків заражень коронавірусом. 426 з них пов'язані із головним джерелом нинішньої хвилі поширення вірусу – північним і північним сходом країни – провінціями Ганьсу, Хэйлунцзян і автономним районом Внутрішня Монголія.

Географія поширення вірусу розширюється

Китайські ЗМІ повідомляють, що ситуація "тривожна". 8 пацієнтів заразилися в Пекіні – це найвищий показник внутрішніх випадків зараження у столиці за період із 19 січня цього року.

Тож влада рекомендує жителям Пекіна відмовлятися від поїздок за межі міста, відкладати весілля, спрощувати організацію похорону та якомога скорочувати масові заходи. Щоб стримати міграцію населення, у пекінських аеропортах скасовано понад половину запланованих рейсів.

Загальна статистика захворюваності

Від початку пандемії на території материкового Китаю зареєстрували 97 423 випадки заражень коронавірусом. 4 636 хворих померли. Натомість подолали хворобу 91 787 мешканців країни.