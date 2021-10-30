Відомо, що майже 19 інфікованих приїхали з-за кордону. Епіцентром поширення стали північні та північно-східні райони країни.

Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

26 інфікованих виявили в північно-східній провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, 19 – в автономному районі Внутрішня Монголія, 11 – у провінції Ганьсу, 2 – у Пекіні, один – у Нінся-Хуейському автономному районі.

Натомість позаминулої доби в країні виявили 48 хворих на COVID-19.

Останні новини про коронавірус в Китаї

  • Нещодавно Китай оголосив карантин в місті з населенням у чотири мільйони, щоб побороти сплеск коронавірусу в країні. Мешканцям заборонено виходити з дому, за винятком надзвичайних ситуацій.
  • У Китаї проти коронавірусу вакцинували вже 76% населення. Тепер у країні розпочинають вакцинацію дітей у віці від 3 років.
  • Дітям у віці від 3 до 11 років потрібно буде вакцинуватися принаймні у п'яти провінціях Китаю. Все через те, що в цих регіонах виявили незначні спалахи COVID-19.
  • Китай застосовував суворі заходи, карантин та обов'язкове тестування на вірус протягом усієї пандемії. Нині уряд стурбований поширенням штаму коронавірусу Дельта серед мандрівників.