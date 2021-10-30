Відомо, що майже 19 інфікованих приїхали з-за кордону. Епіцентром поширення стали північні та північно-східні райони країни.

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26 інфікованих виявили в північно-східній провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, 19 – в автономному районі Внутрішня Монголія, 11 – у провінції Ганьсу, 2 – у Пекіні, один – у Нінся-Хуейському автономному районі.

Натомість позаминулої доби в країні виявили 48 хворих на COVID-19.

Загальна статистика Загалом від початку пандемії на материковому Китаї зареєстрували понад 97 тисяч хворих на COVID-19 та 4 636 смертей внаслідок недуги.

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