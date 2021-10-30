У Китаї зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 від вересня

30 жовтня 2021 , 11:01
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Джерело:

ТСН

Впродовж минулої доби, 29 жовтня, на території материкового Китаю зареєстрували 59 нових хворих на коронавірус. Це найвищий показник від 16 вересня.

Відомо, що майже 19 інфікованих приїхали з-за кордону. Епіцентром поширення стали північні та північно-східні райони країни.

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26 інфікованих виявили в північно-східній провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, 19 – в автономному районі Внутрішня Монголія, 11 – у провінції Ганьсу, 2 – у Пекіні, один – у Нінся-Хуейському автономному районі.

Натомість позаминулої доби в країні виявили 48 хворих на COVID-19.

Загальна статистика

Загалом від початку пандемії на материковому Китаї зареєстрували понад 97 тисяч хворих на COVID-19 та 4 636 смертей внаслідок недуги.

Останні новини про коронавірус в Китаї

  • Нещодавно Китай оголосив карантин в місті з населенням у чотири мільйони, щоб побороти сплеск коронавірусу в країні. Мешканцям заборонено виходити з дому, за винятком надзвичайних ситуацій.
  • У Китаї проти коронавірусу вакцинували вже 76% населення. Тепер у країні розпочинають вакцинацію дітей у віці від 3 років.
  • Дітям у віці від 3 до 11 років потрібно буде вакцинуватися принаймні у п'яти провінціях Китаю. Все через те, що в цих регіонах виявили незначні спалахи COVID-19. 
  • Китай застосовував суворі заходи, карантин та обов'язкове тестування на вірус протягом усієї пандемії. Нині уряд стурбований поширенням штаму коронавірусу Дельта серед мандрівників. 
Автор: Анастасія Кушпіт