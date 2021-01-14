В Китаї знову фіксують смертельні випадки COVID-19
В Китаї вперше від травня помер пацієнт з коронавірусом. Яка ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Китаї станом на 14 січня – повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.
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В повідомленні комітету йдеться, що пацієнт помер в провінції Хебей від ускладнень, що спровокувала інфекція SARS-CoV-2, пише Financial Times.
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Це перший зареєстрований смертельний випадок COVID-19 в Китаї з травня. Крім цього, за минулу добу підтвердили 138 нових випадків захворювання.
Детально про нові випадки захворювання в Китаї:
- 8 хворих виявили в Шанхаї,
- 3 – в провінції Гуандун,
- по 1 – в Пекіні, провінції Хенань і Гуансі-Чжуанському автономному районі.
- 124 випадки є внутрішніми: з них 81 хворий в провінції Хебей, ще 43 – в провінції Хейлунцзян.
ВООЗ хоче дослідити походження коронавірусу
Відомо, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушать в Китай для з'ясування походження коронавірусу.
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Раніше у Пекіні виступали проти проведення такого розслідування. Наразі ж у ВООЗ оголосили, що Китай дозволив приїзд експертів організації.
Тож найближчим часом група експертів ВООЗ з 10 людей прибуде в Китай на 5-6 тижнів (два з яких вони проведуть на карантині).
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