В Китаї вперше від травня помер пацієнт з коронавірусом. Яка ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Китаї станом на 14 січня – повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

В Китаї низька захворюваність на COVID-19

В повідомленні комітету йдеться, що пацієнт помер в провінції Хебей від ускладнень, що спровокувала інфекція SARS-CoV-2, пише Financial Times.

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Це перший зареєстрований смертельний випадок COVID-19 в Китаї з травня. Крім цього, за минулу добу підтвердили 138 нових випадків захворювання.

Детально про нові випадки захворювання в Китаї:

8 хворих виявили в Шанхаї,

3 – в провінції Гуандун,

по 1 – в Пекіні, провінції Хенань і Гуансі-Чжуанському автономному районі.

124 випадки є внутрішніми: з них 81 хворий в провінції Хебей, ще 43 – в провінції Хейлунцзян.

Довідка: вперше спалах коронавірусу виявили наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Згодом вірус поширився по всьому світу та набув масштабів пандемії.

ВООЗ хоче дослідити походження коронавірусу

Відомо, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушать в Китай для з'ясування походження коронавірусу.

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Раніше у Пекіні виступали проти проведення такого розслідування. Наразі ж у ВООЗ оголосили, що Китай дозволив приїзд експертів організації.

Тож найближчим часом група експертів ВООЗ з 10 людей прибуде в Китай на 5-6 тижнів (два з яких вони проведуть на карантині).