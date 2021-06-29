Відомо, що у порівнянні з дорослими коронавірус у дітей зазвичай протікає в легшій формі. Але вони все ще є передавачами вірусу, внаслідок чого імунізація дітей стоїть гостро.

До теми ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу

Окрім цього, останні дослідження свідчать, що новий штам коронавірусу Дельта значно частіше вражає дітей та підлітків. Тому у деяких країнах вже схвалили вакцинацію неповнолітніх.

Дослідження вакцини CoronaVac на дітях

У дослідженні взяли участь 550 добровольців у віці від 7 до 14 років.

Більшість побічних ефектів були легкими й помірними, найчастішим симптомом був біль у місцях ін’єкції.

95% щеплених дітей виробили антитіла до коронавірусу.

Серед учасників стався 1 випадок пневмонії, але вчені зауважили, що він не пов'язаний з препаратом.

Водночас науковці не оцінювали відповіді Т-клітин, які грають важливу роль в інфекціях SARS-CoV-2. Окрім цього, кількість учасників досить невелика, аби зробити остаточні та точні висновки.

Компанія Sinovac, яка розробила вакцину CoronaVac продовжить досліджувати ефективність своєї вакцини на більших і багатоетнічних вікових групах.

Вакцина CoronaVac: основне