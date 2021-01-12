Ефективність вакцини SinoVac, про яку домовилась Україна, ледь перевищує 50%
Ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії SinoVac, яку хоче закупити Україна, становить 50,38%. Такі результати оприлюднив бразильський інститут Бутантан, який провів клінічні дослідження китайського препарату.
Цікаво, що раніше бразильська сторона говорила, що ефективність препарату становить 78%. Про це повідомляє бразильське видання Folha de S.Paulo.
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Що відомо про дослідження
- У випробуваннях взяли участь понад 13 тисяч добровольців.
- Результати включають дані про волонтерів, які перехворіли коронавірусом у легкій формі.
- Побічні ефекти були в незначного відсотка учасників.
- Повних даних щодо клінічних досліджень інститут Бутантан поки не оприлюднив через нібито заборону компанії-виробника. Водночас уже розкриті дані установа передасть медичному регулятору Бразилії, який вирішить, чи потрібно реєструвати вакцину в країні.
Де ще випробовували китайський препарат
- Вакцину SinoVac також випробовували в Туреччині та Індонезії, однак участь у дослідженнях взяли значно менше добровольців.
- Туреччина заявила, що рівень ефективності препарату сягає 91,25%.
- В Індонезії визначили, що китайська вакцина дієва на 65%.
- У результаті в обох країнах препарат схвалили до екстреного використання.
Що відомо про закупівлю китайської вакцини
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу за умови, що її дієвість становитиме не менш як 70%.
- 11 січня група фармкомпаній "Лекхім" оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 мільйонів доз препарату в першому півріччі 2021 року. Також планують у 2022 році налагодити виробництво вакцини в Україні.
- Громадська організація "Пацієнти України" звинуватила міністра охорони здоров’я у тому, що він самостійно призначив компанію "Лекхім" для закупівлі китайських вакцин проти коронавірусу, а інших виробників він заблокував.
Що відомо про вакцину Sinovac Biotech (CoronaVac)Препарат випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів. Це означає, що її можна зберігати у звичайному холодильнику, на відміну від препарату Pfizer / BioNTech. Тому ця вакцина більш придатна для країн, що розвиваються, де спеціальних холодильних систем немає.
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