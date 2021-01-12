Ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії SinoVac, яку хоче закупити Україна, становить 50,38%. Такі результати оприлюднив бразильський інститут Бутантан, який провів клінічні дослідження китайського препарату.

Цікаво, що раніше бразильська сторона говорила, що ефективність препарату становить 78%. Про це повідомляє бразильське видання Folha de S.Paulo.

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Що відомо про дослідження

У випробуваннях взяли участь понад 13 тисяч добровольців.

Результати включають дані про волонтерів, які перехворіли коронавірусом у легкій формі.

Побічні ефекти були в незначного відсотка учасників.

Повних даних щодо клінічних досліджень інститут Бутантан поки не оприлюднив через нібито заборону компанії-виробника. Водночас уже розкриті дані установа передасть медичному регулятору Бразилії, який вирішить, чи потрібно реєструвати вакцину в країні.

Зверніть увагу! Ефективності у понад 50% достатньо для підтвердження дієвості вакцини й затвердження більшістю медичних регуляторів.

Де ще випробовували китайський препарат

Вакцину SinoVac також випробовували в Туреччині та Індонезії, однак участь у дослідженнях взяли значно менше добровольців.

Туреччина заявила, що рівень ефективності препарату сягає 91,25%.

В Індонезії визначили, що китайська вакцина дієва на 65%.

У результаті в обох країнах препарат схвалили до екстреного використання.

Що відомо про закупівлю китайської вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу за умови, що її дієвість становитиме не менш як 70%.

11 січня група фармкомпаній "Лекхім" оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 мільйонів доз препарату в першому півріччі 2021 року. Також планують у 2022 році налагодити виробництво вакцини в Україні.

Громадська організація "Пацієнти України" звинуватила міністра охорони здоров’я у тому, що він самостійно призначив компанію "Лекхім" для закупівлі китайських вакцин проти коронавірусу, а інших виробників він заблокував.