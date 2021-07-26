Китайська вакцина від COVID-19 може погано захищати літніх людей: дослідження

Нове дослідження показує, що вакцина від компанії Sinopharm забезпечує поганий захист від COVID-19 серед літніх людей. І це викликає питання у країн, які виділили препарат найвразливішим верствам населення.

Аналіз зразків крові, взятих у 450 мешканців Угорщини, показав, що через 2 тижні після введення другої дози Sinopharm у 90% людей віком до 50 років розвиваються захисні антитіла. Але чим старшою була людина, тим більше падав рівень антитіл.

До теми Знайшли ліки, які ефективні проти нових штамів коронавірусу на 99%

Так, у 50% людей віком від 80 років захисних антитіл не виявили взагалі.

Дослідження провели двоє дослідників з Угорщини. Але поки що це препринт – нерецензоване дослідження, результати якого повинні розглянути інші вчені та фахівці. Троє зовнішніх експертів заявили, що у них немає проблем з методологією дослідження вакцини, розробленої Пекінським інститутом біопрепаратів Sinopharm.

, що рівні антитіл не є прямим показником того, наскільки людина захищена від COVID-19.

Але результати цього дослідження мають цінність і є першою публічною науковою спробою проаналізувати дію вакцини Sinopharm на літніх людей.

Реакція Китаю

Національна комісія охорони здоров'я Китаю відмовилася коментувати дослідження, заявивши, що буде відповідати тільки на дослідження урядів або великих дослідних інститутів.

Натомість у ВООЗ заявили, що експерти "інформовані про дослідження і продовжують вивчати всі наявні докази".

Людям починають пропонувати третю дозу вакцини