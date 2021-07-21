Наскільки ефективна вакцина Coronavac проти Дельти
У вакцинованих виявили скорочення рівня антитіл в 1,38 раза при реакції на варіант "дельта" в порівнянні з дією вакцини проти первісного вигляду вірусу SARS-CoV-2, який виявили в Ухані.
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Результати дослідження
Вчені виявили, що проти інших штамів коронавірусу рівень антитіл після вакцинації, –знижується.
Зокрема, при реакції на штам "бета" (південноафриканський) спостерігається 10-кратне скорочення рівня антитіл.
Імунітет все ж зберігається
Вчені резюмували, що вакцина Sinopharm може індукувати реакції антитіл проти цих двох варіантів COVID-19, аналогічні тим, що виробляються після природного зараження.
Зверніть увагу, що вакцину виробництва Sinopharm використовують й в Україні.
На тижні медичне видання The Lancet опублікувало дослідження ефективності вакцин проти коронавірусу – Pfizer і CoronaVac, яке проводили у Гонконзі:
- У тих, хто отримав Pfizer: рівень антитіл суттєво зріс після першої дози, а потім і після другої.
- У вакцинованих CoronaVac: зафіксували досить низьку кількість антитіл після першої дози та помірну після другої.