За підсумками третьої фази клінічних випробувань в Туреччині, ефективність вакцини Sinovac Biotech становить 83,5%. Окрім цього, вакцина випереджає важкі форми COVID-19 і ризик госпіталізації у 100% випадків.

Журналісти видання посилаються на дані фармкомпанії "Лекхім", яка офіційно представляє Sinovac Biotech в Україні. У дослідженнях взяли участь понад 10 тисяч людей.

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Bloomberg теж пише, що у Туреччині заявили про 83,5% ефективності вакцини CoronaVac.

Коли вакцина прибуде в Україну

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в рамках угоди вакцину повинні доставити до 6 березня. Інакше до компанії будуть застосовуватися штрафні санкції.

Але у відповідь на запит "Суспільне" у "Лекхім" заявили, що першу партію препарату планують поставити в україні до 15 березня 2021 року.

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