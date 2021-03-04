Китайська вакцина, яку замовила Україна, ефективна на 83,5%
За підсумками третьої фази клінічних випробувань в Туреччині, ефективність вакцини Sinovac Biotech становить 83,5%. Окрім цього, вакцина випереджає важкі форми COVID-19 і ризик госпіталізації у 100% випадків.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Журналісти видання посилаються на дані фармкомпанії "Лекхім", яка офіційно представляє Sinovac Biotech в Україні. У дослідженнях взяли участь понад 10 тисяч людей.
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Bloomberg теж пише, що у Туреччині заявили про 83,5% ефективності вакцини CoronaVac.
Коли вакцина прибуде в Україну
Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в рамках угоди вакцину повинні доставити до 6 березня. Інакше до компанії будуть застосовуватися штрафні санкції.
Але у відповідь на запит "Суспільне" у "Лекхім" заявили, що першу партію препарату планують поставити в україні до 15 березня 2021 року.
Що відомо про китайську вакцину Coronavac
- Наприкінці грудня МОЗ України домовилося про постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини Coronavac виробництва Sinovac Biotech. Натомість фармкомпанія "Лекхім", яка представляє Sinovac в Україні, уклала угоду про постачання на 5 років.
- Першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз мали поставити в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, тобто у лютому. Однак поставки вакцини затримались.
- Під час третьої фази досліджень у Бразилії препарат показав 78% ефективності. Але з урахуванням легких або безсимптомних випадків – 50,4%. Клінічні випробування в Індонезії демонстрували 65,3%. А проведені за підтримки уряду Туреччини – 91,25%.
- Китайська компанія досі не оприлюднила дані про ефективність офіційно. Тож залишилось дочекатися офіційного звіту компанії. Адже якщо ефективність CoronaVac становитиме менш ніж 70%, Україна відмовиться від його закупівлі.
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