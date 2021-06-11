Китайські вчені виявили 24 нових коронавіруси у кажанів

Вчені з китайського Університету Шаньдуна зібрали та проаналізували зразки різних видів лісових кажанів з провінції Юанань, що на південному заході Китаю. Дослідники знайшли у них понад два десятки нових коронавірусів.

Науковці виявили серед зразків 24 нові геноми коронавірусів. Що цікаво, чотири з них дуже схожі саме на вірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

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Результати досліджень в провінції Юньнань на південному заході Китаю показують, що коронавіруси від кажанів можуть поширюватися серед людей. Вчений Вейфен Ши з Університету Шаньдуна та його колеги зібрали зразки у невеликих лісових кажанів у період з травня 2019 року по листопад 2020 року.

Зразок під назвою RpYN06, який виявили у виду підковоподібного кажана, надзвичайно генетично близький до вірусу SARS-CoV-2.

Загалом ми зібрали 24 нові геноми коронавірусу з різних видів кажанів, включаючи чотири коронавіруси, подібні до SARS-CoV-2,

– написали дослідники у звіті.

Дослідження китайських фахівців вказує на те, що віруси активно циркулюють в популяціях диких кажанів.