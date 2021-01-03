Влада китайського міста Хейхе, що у північно-східній провінції Хейлунцзян, вирішила припинити роботу міського громадського транспорту. Все тому, що в місті виявили 4 нових хворих на COVID-19.

Заборона поширюється як на автобуси, так і на таксі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Ситуація з COVID-19 у Хейхе

Комітет охорони здоров'я Хейлунцзяна повідомив, що в Хейхе виявили 4 нових випадки зараження коронавірусом в гострій формі, всі вони раніше значилися як безсимптомні.

До речі, з 1 січня жителям Хейхе заборонили вилітати з міста літаком. Влада прийняла таке рішення, коли в Хейхе виявили двох хворих на коронавірус.

У зв'язку з необхідністю контролю над епідемією штаб із запобігання поширення інфекції ухвалив рішення заборонити всім жителям міста Хейхе залишати його літаками,

– мовилося у повідомленні.