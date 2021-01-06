35-річний Микола з Києва двічі перехворів на коронавірус. Під час другого перебігу хвороби у нього виник незвичайний симптом – втрата чутливості в ногах.

Вперше Микола захворів на початку вересня 2020 року. Вдруге він помітив симптоми хвороби у листопаді. Про це повідомляє "Телеграф".

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Вдруге коронавірус протікав важче:

У пацієнта були сильний кашель і температура, яка підіймалася до 39 градусів.

А через декілька днів зникла чутливість у ногах.

На третій день у мене несподівано зникла чутливість у ногах – в обох нижче коліна! Смак і нюх цього разу були, але божевільна температура та інші "принади" хвороби відчув на повну. Вирішив, виключно для себе, здати ПЛР-тест. Про всяк випадок – бо це була вже 3 або 4 доба. Тест виявився позитивний,

– розповів Микола.

Відтак, через стан чоловіка сімейна лікарка виписала йому направлення на негайну госпіталізацію. Цікаво, що чутливість у його ногах повернулася після того, як спала температура. Однак деякі негативні наслідки залишилися й досі.

У лівій чутливість повернулася, а на правій я до цього часу пальці не відчуваю. І ще залишається невеликий кашель,

– додав він.