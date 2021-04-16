У трьох містах: Києві, Харкові і Дніпрі ситуація з COVID-19 залишається такою, як була. Тобто темпи поширення коронавірусної інфекції є критичними.

Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про це він повідомив в інтерв'ю.

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У трьох містах України – критична COVID-ситуація

За його словами, не у всіх областях, містах та територіальних громадах COVID-ситуація стабілізується.

Сьогодні критичні ситуації: місто Київ – бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Зростає (критична ситуація – 24 канал) значно в Харкові. Бачимо, що долучився до епідпроцесу Дніпро,

– зазначив Ляшко.

Водночас він зауважив, що швидке поширення коронавірусної інфекції та заповнення лікарень пацієнтами – це характерно для міст-мільйонників.

Чому ситуація залишається складною

Таку ситуацію, як відзначив лікар, можна пов'язати з масовим скупченням людей у громадському транспорті та торгових центрах. Також він наголосив, що під час перевірок виявляють велику кількість порушень карантинних обмежень.

Попри це, за словами Ляшка, загальна епідеміологічна ситуація країною стабілізувалася: унормувалася кількість викликів екстреної допомоги і виїздів бригад.

COVID-ситуація у Києві

У столиці продовжили карантин до 30 квітня 2020 року. Обмеження передбачать заборону на вільні перевезення громадським транспортом, а також – закриття дитячих садочків й інших навчальних закладів.

Станом на п'ятницю, 16 квітня, ситуація з коронавірусом продовжила погіршуватися.

За добу зафіксували 1609 нових хворих на COVID-19, від ускладнень хвороби померли 49 жителів Києва.

COVID-ситуація в Харкові

Станом на 16 квітня у Харківській області зареєстрували 954 нових випадки захворювання на коронавірус.

Загалом в області підтвердили 122 463 випадки захворювання на COVID-19, з них – 95 006 пацієнтів одужали, 2 342 – померли.

За інформацією журналістів, у лікарнях Харкова залишилась мінімальна кількість ліжок.

COVID-ситуація у Дніпрі