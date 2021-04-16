У Києві, Харкові і Дніпрі ситуація з коронавірусом є критичною, – Ляшко

Джерело:"Новое время"
У трьох містах: Києві, Харкові і Дніпрі ситуація з COVID-19 залишається такою, як була. Тобто темпи поширення коронавірусної інфекції є критичними.
Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про це він повідомив в інтерв'ю.
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За його словами, не у всіх областях, містах та територіальних громадах COVID-ситуація стабілізується.
Сьогодні критичні ситуації: місто Київ – бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Зростає (критична ситуація – 24 канал) значно в Харкові. Бачимо, що долучився до епідпроцесу Дніпро,
– зазначив Ляшко.
Водночас він зауважив, що швидке поширення коронавірусної інфекції та заповнення лікарень пацієнтами – це характерно для міст-мільйонників.
Таку ситуацію, як відзначив лікар, можна пов'язати з масовим скупченням людей у громадському транспорті та торгових центрах. Також він наголосив, що під час перевірок виявляють велику кількість порушень карантинних обмежень.
Попри це, за словами Ляшка, загальна епідеміологічна ситуація країною стабілізувалася: унормувалася кількість викликів екстреної допомоги і виїздів бригад.