Вакцинація у Львові

У Львові центр вакцинації, який розгорнули на території стадіону “Арена Львів”, відкрився кілька тижнів раніше. На цій локації вже вакцинували працівників IT-індустрії.

Читайте також В Україні за добу 16 815 людей щеплено проти COVID-19

У цьому центрі також розпочнуть вакцинацію людей, які були записані у чергу на щеплення проти коронавірусу у додатку “Дія”.

Щеплення проводять вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Як відомо, на Львівщину завезли 16 тисяч доз препарату.

Спершу отримають щеплення працівники санаторно-курортних закладів, прокуратури, спецзв’язку, а також тих, хто в черзі у додатку "Дія".

Центр вакцинації у Києві

Центр вакцинації у столиці облаштували у Міжнародному виставковому центрі поблизу станції метро Лівобережна.

Щеплення там також робитимуть вакциною китайського виробництва CoronaVac. Киянам, які записалися на щеплення у додатку Дія, має надійти дзвінок або СМС-повідомлення з вказанням дати та часу проведення процедури. Напередодні обдзвонили 8 тисяч людей, які зареєструвались на вакцинацію через додаток. 560 людей погодилися прийти на щеплення.

У Центрі працює 16 бригад, кожна з яких має 100 флаконів вакцини CoronaVac (один флакон — одна доза). Тобто в один день бригада може щепити 1600 людей. Центр вакцинації працюватиме лише на вихідних.