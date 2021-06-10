За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексзавідувачу сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів за фактом привласнення небезпечних штамів вірусів.

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Штами визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів.



У джерелі йдеться, що колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною особою за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, що зберігаються в колекції Національного центру штамів мікроорганізмів України, мала доступ до таких штамів вірусів.

Жінка з метою особистого збагачення незаконно винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці.

Штам вірусу входить до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин, затверджених Кабінетом Міністрів України, а також до списку особливо небезпечних хвороб, визначених Міжнародним епізоотичним бюро.

Ньюкаслська хвороба – що це? Ньюкаслська хвороба (псевдочума, азіатська чума птиці) – висококонтагіозне вірусне захворювання головним чином курячих, що характеризується пневмонією, енцефалітом та численними крапковими ураженнями внутрішніх органів. При гострому перебігу хвороби летальність серед молодняка досягає 100 %.

У прокуратурі зазначили, що завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів, для того, щоб приховати злочин.

Тобто підозрювана умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала,

– заявили у пресслужбі.

Вказані штами вірусу жінка зберігала у побутовому холодильнику вдома. Саме там вони і були виявлені у ході обшуку.



"Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тисяч грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Викрито злочин прокурорами спільно з слідчими СУ ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБ України", – додали у прокуратурі.

Важливо: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.