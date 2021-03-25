Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Києві почали щеплювати літніх людей проти коронавірусу. Такий пункт вакцинації відкрили на передодні.

За його словами він відвідав один зі столичних стаціонарних пунктів щеплення. Зараз там вакцинують людей вікової групи 80+, які записалися через сімейних лікарів.

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Він додав, за вчорашній день, 24 березня, там зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні, 25 березня.

Максим Степанов “З цією категорією людей дуже важливо розмовляти, переконувати й в жодному разі не змушувати. Я переконав своїх батьків-лікарів вакцинуватися власним прикладом”. Степанов також додав, що за годину після щеплення ці люди почувалися добре. І в разі якихось побічних дій він порадив одразу звертатися до сімейного лікаря. Він також нагадав про час після вакцинація, через який у людини формується імунітет.

Імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу. В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски та користуватися антисептиками все одно потрібно,

– наголосив міністр.

Також він закликав потурбуватися про своїх батьків та пояснити їм, що щеплення дорівнює життю.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу