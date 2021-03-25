В Києві розпочали щеплення літніх людей проти коронавірусу, – Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Києві почали щеплювати літніх людей проти коронавірусу. Такий пункт вакцинації відкрили на передодні.
Джерело:Фейсбук Максима Степанова
За його словами він відвідав один зі столичних стаціонарних пунктів щеплення. Зараз там вакцинують людей вікової групи 80+, які записалися через сімейних лікарів.
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Він додав, за вчорашній день, 24 березня, там зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні, 25 березня.
Степанов також додав, що за годину після щеплення ці люди почувалися добре. І в разі якихось побічних дій він порадив одразу звертатися до сімейного лікаря. Він також нагадав про час після вакцинація, через який у людини формується імунітет.
Імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу. В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски та користуватися антисептиками все одно потрібно,
– наголосив міністр.
Також він закликав потурбуватися про своїх батьків та пояснити їм, що щеплення дорівнює життю.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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