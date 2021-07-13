У Києві розповіли кого і коли щепитимуть вакциною Pfizer

У київському центрі вакцинації вже невдовзі почнуть щеплювати препаратом Pfizer проти COVID-19. Втім, поки вакцинуватимуть не всіх охочих.

Кажуть, що не вистачить. Попри це, у Міністерстві охорони здоров'я переконують, що вакцина від Pfizer буде доступна для всіх, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Увага За добу COVID-щеплення отримали понад 80 тисяч українців

Кого вакцинуватимуть

В столичному Центрі вакцинації імунізуватимуть людей віком від 60 років. Робитимуть це вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech. Планують, що цей препарат використовуватимуть із 16 липня.

. Відповідний запис вже відкрито в системі HELSI.ME , де можна зареєструватися на конкретний час.

Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург зауважила, що окрім вакцини виробництва Pfizer для літніх людей залишається доступним і препарат CoronaVac виробництва Sinovac.

Якщо завчасно записатись – це значно скоротить термін очікування, тож економить час і сили киян, а медикам – дозволяє зробити більшу кількість щеплень.

Одразу ж після впровадження системи запису ми побачили результати. Вчора (12 липня – 24 канал) ми подолали рубіж у 500 тисяч щеплень, які зробили з початку вакцинальної кампанії,

– повідомила Гінзбург.

Чим щеплюватимуть інших охочих

У Центрі вакцинації в Києві проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Відтоді щепили 2 357 227 українців. 2 357 225 з них отримали 1 дозу препарату.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 215 284 осіб.

Загалом в країні провели 3 572 509 COVID-щеплень

Станом на 12 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 796 701 людина.