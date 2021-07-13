У Києві розповіли кого і коли щепитимуть вакциною Pfizer
Джерело:КМДА
У київському центрі вакцинації вже невдовзі почнуть щеплювати препаратом Pfizer проти COVID-19. Втім, поки вакцинуватимуть не всіх охочих.
Кажуть, що не вистачить. Попри це, у Міністерстві охорони здоров'я переконують, що вакцина від Pfizer буде доступна для всіх, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.
Увага За добу COVID-щеплення отримали понад 80 тисяч українців
Кого вакцинуватимуть
В столичному Центрі вакцинації імунізуватимуть людей віком від 60 років. Робитимуть це вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech. Планують, що цей препарат використовуватимуть із 16 липня.Довідка. Відповідний запис вже відкрито в системі HELSI.ME, де можна зареєструватися на конкретний час.
Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург зауважила, що окрім вакцини виробництва Pfizer для літніх людей залишається доступним і препарат CoronaVac виробництва Sinovac.
Якщо завчасно записатись – це значно скоротить термін очікування, тож економить час і сили киян, а медикам – дозволяє зробити більшу кількість щеплень.
Одразу ж після впровадження системи запису ми побачили результати. Вчора (12 липня – 24 канал) ми подолали рубіж у 500 тисяч щеплень, які зробили з початку вакцинальної кампанії,
– повідомила Гінзбург.
Чим щеплюватимуть інших охочих
У Центрі вакцинації в Києві проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac.Довідка. Станом на 12 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 796 701 людина.
Загальні темпи вакцинації в Україні
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Відтоді щепили 2 357 227 українців. 2 357 225 з них отримали 1 дозу препарату.
- Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 215 284 осіб.
- Загалом в країні провели 3 572 509 COVID-щеплень