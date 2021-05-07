Мапа вакцинації в Києві

Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що на мапу нанесли місця, де можна отримати щеплення від коронавірусу.

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На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам'ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися,

– зауважила вона.

Ознайомитися з мапою можна за посиланням – health.kievcity.gov.ua.

У пріоритеті цільові групи

Як відомо, наразі в Україні щеплення можуть отримати люди у віці 65 років і старше. У пріоритеті медики, соціальні працівники, військові та силовики, а також мешканці соціальних установ.

Тож, у столиці посилили контроль за використанням вакцини проти COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ.