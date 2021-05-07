У Києві створили електронну мапу пунктів вакцинації проти коронавірусу

7 травня 2021 , 18:04
Читать новость на русском

Джерело:

КМДА

У Києві для зручності жителів міста запустили електронну мапу пунктів вакцинації від коронавірусної інфекції. Скористатися нею можна на сайті департаменту охорони здоров’я КМДА.

Мапа вакцинації в Києві

Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що на мапу нанесли місця, де можна отримати щеплення від коронавірусу.

До теми ВООЗ схвалила використання китайської COVID-вакцини Sinopharm

На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам'ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися,
– зауважила вона.

Ознайомитися з мапою можна за посиланням – health.kievcity.gov.ua.

У пріоритеті цільові групи

Як відомо, наразі в Україні щеплення можуть отримати люди у віці 65 років і старше. У пріоритеті медики, соціальні працівники, військові та силовики, а також мешканці соціальних установ.

Тож, у столиці посилили контроль за використанням вакцини проти COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ.

Коротко про темпи вакцинації в Україні:

  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено 821 770, з них 428 людей – отримали дві дози вакцини.
  • Впродовж минулої доби, 6 травня вакцинували 37 967 українців.
  • План COVID-вакцинації за квітень недовиконали у 4 рази. Згідно з Нацпланом щеплень, у квітні повинні були вакцинувати понад 2,5 мільйона громадян.
Автор: Анастасія Лукашевська