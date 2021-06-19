Пам'ятник виконаний у формі долонь із запаленою свічкою між ними. Конструкція стоїть на п'єдесталі висотою в зріст людини.

До теми Скільки українських медиків померло від коронавірусу

На п'єдесталі викарбувано напис: "Медичним працівникам, які пожертвували своїм життям у боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні".

На відкритті пам'ятнику були присутні очільник МОЗ України Віктор Ляшко, депутати Верховної Ради та Київської міськради, чиновники, меценати, медичні працівники й місцеві жителі.

Лікарі – головні герої останніх 2 років всього світу. Весь 2020 рік щодня лікарі боролися з маленьким вірусом, який вплинув на хід життя багатьох людей. І в цій боротьбі, на жаль, у нас були не тільки перемоги, але й поразки – ми втрачали життя... життя пацієнтів і життя лікарів, які жертвували собою в боротьбі за життя інших. Тому лікарі – реальні герої цього часу,

– розповіли в міській лікарні.

Під час церемонії відкриття пам'ятника пам'ять померлих медиків вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятного знаку поклали квіти.

Загалом від початку пандемії коронавірусом інфікувались близько 85 тисяч українських медиків.

Щонайменше 877 з них померли.



Пам'ятник померлим від COVID-19 медикам / Фото Київська міська клінічна лікарня №4



Віктор Ляшко на відкритті пам'ятника / Фото Київська міська клінічна лікарня №4