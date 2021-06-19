У Києві відкрили пам'ятник медикам, які померли від коронавірусу: фото

У Києві відкрили пам'ятник на честь медичних працівників, які померли під час боротьби з коронавірусом. Монумент встановили біля центрального входу міської клінічної лікарні №4 у Солом'янському районі.
Пам'ятник виконаний у формі долонь із запаленою свічкою між ними. Конструкція стоїть на п'єдесталі висотою в зріст людини.
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На п'єдесталі викарбувано напис: "Медичним працівникам, які пожертвували своїм життям у боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні".
На відкритті пам'ятнику були присутні очільник МОЗ України Віктор Ляшко, депутати Верховної Ради та Київської міськради, чиновники, меценати, медичні працівники й місцеві жителі.
Лікарі – головні герої останніх 2 років всього світу. Весь 2020 рік щодня лікарі боролися з маленьким вірусом, який вплинув на хід життя багатьох людей. І в цій боротьбі, на жаль, у нас були не тільки перемоги, але й поразки – ми втрачали життя... життя пацієнтів і життя лікарів, які жертвували собою в боротьбі за життя інших. Тому лікарі – реальні герої цього часу,
– розповіли в міській лікарні.
Під час церемонії відкриття пам'ятника пам'ять померлих медиків вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятного знаку поклали квіти.
- Загалом від початку пандемії коронавірусом інфікувались близько 85 тисяч українських медиків.
- Щонайменше 877 з них померли.
Пам'ятник померлим від COVID-19 медикам / Фото Київська міська клінічна лікарня №4
Віктор Ляшко на відкритті пам'ятника / Фото Київська міська клінічна лікарня №4