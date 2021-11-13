Щепитися тут зможуть усі охочі у віці від 18 років. Також там можна буде вакцинувати дітей у віці від 12 років.

До теми Проти COVID-19 вакцинували понад 12 мільйонів українців: якими препаратами найбільше

Від понеділка у новому центрі вакцинації можна буде обрати 1 з 4 препаратів: Moderna, Pfizer, Coronavac та AstraZeneca. Запис на щеплення вже доступний.

Чи потрібно мати декларацію

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Але якщо не маєте декларації, з тобою потрібно взяти паспорт та індивідуальний податковий номер.

Важливо: У МОЗ наголосили, що проходити обстеження, міряти артеріальний тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 перед щепленням не потрібно.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19 та смерті від цієї хвороби, ніж нещеплені,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Тож у міністерстві закликали вакцинуватися, оскільки це може врятувати життя.

Зауважимо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 20 708 263 щеплень проти коронавірусу (і першою, і другою дозами).

Які препарати використовували:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 905 148,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 092 864,

AstraZeneca – 1 508 791,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 107 134.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу