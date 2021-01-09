У Києві за добу виявили 344 нових хворих на коронавірус
Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували 116 813 випадків інфікування коронавірусною інфекцію. За минулу добу лабораторії повідомили про нових 344 хворих.
У Києві за минулу добу, 8 січня, від ускладнень померли 15 людей. Всього за період пандемії в столиці 2067 летальних випадків від вірусу, повідомляє мер міста Віталій Кличко у телеграмі.
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Хто захворів у Києві 9 січня️
- 188 жінок віком від 18 до 81 року️,
- 142 чоловіків віком від 18 до 82 рокiв,
- ️5 дівчаток від 1 місяця до 17 років,
- 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років.
Серед нових хворих – 17 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За добу одужали 448 людей. Всього коронавірус подолали 42 784 мешканці столиці.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 120, Печерському – 46 та в Дніпровському районі – 36 випадків.
Додамо, в Україні 8 січня розпочався локдаун, який триватиме до 24 січня. У цей період діятиме низка заборон та обмежень.
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