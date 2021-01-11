З початку епідемії COVID-19 у столиці України підтвердили 117 588 випадків інфікування. За минулу добу лабораторії повідомили ще про 371 хворого.

11 січня зафіксовано 12 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом. Всього від COVID-19 у Києві померло 2089 людей. Про це пише мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

Читайте також Знайшли фактор, який у два рази підвищує ризик смерті від коронавірусу

Хто захворів у Києві 10 січня

️202 жінки віком від 20 до 82 років,

️154 чоловіків віком від 18 до 86 років,

️8 дівчаток від 1 місяця до 16 років,

7 хлопчиків від 7 до 17 років.

Серед нових хворих – 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 207 людей. Всього коронавірус подолали 43 446 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 129, в Святошинському та Шевченківському районах — по 45. Та в Дніпровському — 39 випадків.

За весь час епідемії в Україні підтвердили 1 119 314 випадків захворювання коронавірусом. З них 796 417 громадян одужали та — 19 835 померли від ускладнень коронавірусної хвороби.