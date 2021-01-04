У Києві за минулу добу захворіли на коронавірус 504 людини. Від ускладнень хвороби від учора померли 14 киян.

Загалом за період пандемії у столиці 1977 летальних випадків внаслідок COVID-19. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

До теми COVID-19 в Україні: 4 тисячі нових хворих, 73 пацієнти – померли

Нові випадки інфікування коронавірусом:

288 жінок віком від 18 до 88 років;

183 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв;

15 дівчаток від 1 до 16 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років.

Що відомо про стан хворих киян

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 120 людей. Загалом коронавірус подолали 40 354 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 192, у Дніпровському – 84 та в Солом‘янському районі – 51 випадок.

Загалом в Києві уже 113 523 підтверджених випадків коронавірусного захворювання.



Коронавірус в Києві / Фото Телеграм Віталія Кличка