У Києві за добу виявили 504 хворих на коронавірус
У Києві за минулу добу захворіли на коронавірус 504 людини. Від ускладнень хвороби від учора померли 14 киян.
Загалом за період пандемії у столиці 1977 летальних випадків внаслідок COVID-19. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
До теми COVID-19 в Україні: 4 тисячі нових хворих, 73 пацієнти – померли
Нові випадки інфікування коронавірусом:
- 288 жінок віком від 18 до 88 років;
- 183 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв;
- 15 дівчаток від 1 до 16 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років.
Що відомо про стан хворих киян
До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 120 людей. Загалом коронавірус подолали 40 354 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 192, у Дніпровському – 84 та в Солом‘янському районі – 51 випадок.
Коронавірус в Києві / Фото Телеграм Віталія Кличка
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