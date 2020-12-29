У Києві за добу виявили 953 хворих на COVID-19
Загалом у столиці України зафіксовано з початку пандемії 109 008 випадків зараження коронавірусною інфекцією. На жаль, 1875 людей померли від ускладнень.
За минулу добу від COVID-19, на жаль, померла ще 21 людина. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграмі.
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Хто захворів у Києві за 28 грудня
- ️542 жінки віком від 18 до 91 років,
- ️350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв,
- ️26 дівчаток від 8 місяців до 17 років,
- 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Серед нових хворих – 31 медик. До лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 556 людей. Всього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141. Та 107 випадків в Святошинському районі.
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 1 037 362 особи. 681 835 людей одужали. На жаль, кількість летальних випадків зросла до 18 081.
4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
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