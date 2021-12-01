У 32-річної киянки Ольги Мацик надзвичайно рідке захворювання – херувізм. За всю історію спостережень у світі фахівці зафіксували біля 300 таких людей.
Також на тему: Наскільки безпечно користуватися зубочистками та чим їх замінити
Задокументованих і описаних в літературі випадків зубної імплантації у таких людей взагалі одиниці.
Важке генетичне захворювання
До стоматологічної операції Ользі було складно говорити через відсутність зубних рядів, вона мала запалі губи та складнощі з пережовуванням їжі. Більшість зубів Ольга втратила ще у підлітковому віці, деякі постійні зуби в неї взагалі не виросли, а ті що виросли – випали.
Ті зуби, що почали в мене виростати на заміну молочним, почали рости в різні боки. Виглядало це не дуже красиво і, звісно, спричиняло величезний дискомфорт та комплекси,
– розповіла жінка.
В дівчини було лише 3 зуби / Фото: 24 канал
Отже, до стоматологічної операції вона мала лише три зуби та величезні комплекси через відсутність зубів. Пацієнтка з підліткового віку бореться з недугом – вона вже перенесла дві пластичні операції по зменшенню обличчя та кісток щелепи.
Як пройшла операція
Ольга потрапила до нас у клініку маючи один зуб на нижній щелепі та два зуби на верхній. Випадок настільки складний, що традиційні вставні зубні протези не допоможуть – їм просто немає на чому триматися. Єдиним варіантом є – вживлення імплантатів (штучних титанових коренів), до яких прикручуються зубні протези.
Під час цієї семи годинної операції, яку проводили під наркозом, лікарі встановили п‘ять імплантатів на нижню щелепу та п‘ять – на верхню. Це було дуже складно та ризиковано, адже через хворобу в кістках щелеп є пустоти, які непрогнозовано перебудовуються – тож моделювати зубний ряд довелося за допомогою спеціальної комп’ютерної програми,
– розповів лікар-стоматолог Ярослав Заблоцький.
Жінці зробили операцію безкоштовно / Фото: 24 канал
І, попри великі ризики та складність медичного випадку, лікарі провели свою роботу безоплатно. Операція пройшла успішно, але стоматологи не мають 100% впевненості, що імплантати приживуться. Якщо приживлення пройде добре, то пацієнтці тимчасові зуби замінять на постійні вже через 6 місяців.