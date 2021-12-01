В Києві жінці з рідкісним генетичним захворюванням зубів провели операцію: фото до і після

У столиці стоматологи провели складну операцію зі зубної імплантації та встановлення зубів пацієнтці з рідкісним генетичним захворюванням – херувізм. Вона мала лише три зуби, а за 7 годин операції – отримала повноцінно відновлену усмішку на всі 28 зубів.

У 32-річної киянки Ольги Мацик надзвичайно рідке захворювання – херувізм. За всю історію спостережень у світі фахівці зафіксували біля 300 таких людей.

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Задокументованих і описаних в літературі випадків зубної імплантації у таких людей взагалі одиниці.

Херувізм – що це? Це рідкісне генетичне захворювання фіброзної та кісткової тканин, яке характеризується збільшенням нижньої та верхньої щелеп, часто пов’язане з втратою зубів та порушенням функції щелеп. Медикаментозна терапія для таких пацієнтів не дає жодних результатів, тому нині однозначного плану лікування таких хворих не існує.

Важке генетичне захворювання

До стоматологічної операції Ользі було складно говорити через відсутність зубних рядів, вона мала запалі губи та складнощі з пережовуванням їжі. Більшість зубів Ольга втратила ще у підлітковому віці, деякі постійні зуби в неї взагалі не виросли, а ті що виросли – випали.

Ті зуби, що почали в мене виростати на заміну молочним, почали рости в різні боки. Виглядало це не дуже красиво і, звісно, спричиняло величезний дискомфорт та комплекси,

– розповіла жінка.



В дівчини було лише 3 зуби / Фото: 24 канал

Отже, до стоматологічної операції вона мала лише три зуби та величезні комплекси через відсутність зубів. Пацієнтка з підліткового віку бореться з недугом – вона вже перенесла дві пластичні операції по зменшенню обличчя та кісток щелепи.

Як пройшла операція

Ольга потрапила до нас у клініку маючи один зуб на нижній щелепі та два зуби на верхній. Випадок настільки складний, що традиційні вставні зубні протези не допоможуть – їм просто немає на чому триматися. Єдиним варіантом є – вживлення імплантатів (штучних титанових коренів), до яких прикручуються зубні протези.

Під час цієї семи годинної операції, яку проводили під наркозом, лікарі встановили п‘ять імплантатів на нижню щелепу та п‘ять – на верхню. Це було дуже складно та ризиковано, адже через хворобу в кістках щелеп є пустоти, які непрогнозовано перебудовуються – тож моделювати зубний ряд довелося за допомогою спеціальної комп’ютерної програми,

– розповів лікар-стоматолог Ярослав Заблоцький.



Жінці зробили операцію безкоштовно / Фото: 24 канал

І, попри великі ризики та складність медичного випадку, лікарі провели свою роботу безоплатно. Операція пройшла успішно, але стоматологи не мають 100% впевненості, що імплантати приживуться. Якщо приживлення пройде добре, то пацієнтці тимчасові зуби замінять на постійні вже через 6 місяців.