Київ та 2 області можуть потрапити до червоної зони, – Степанов

Максим Степанов повідомив, що Київ та 2 регіони можуть найближчим часом потрапити до червоної зони. Мовиться про Львівську та Вінницьку області.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Степанов наголосив, що найгірша ситуація на Заході. Водночас у червону зону може потрапити також столиця України.

Актуально Ще рано відмовлятися: що кажуть про AstraZeneca у "Слузі народу"

Є напружена ситуація у Вінницькій області, місті Києві та Львіській області,

– повідомив Степанов.

Що відбувається у цих регіонах

За добу 14 березня у Вінницькій області зафіксували 552 нових заражених коронавірусом, у місті Києві – 313 інфікованих, у Львівській області – 552 заражених.

13 березня у Вінниці посилили карантин. Зокрема, заборонили масові культурні і розважальні заходи та роботу спортивних закладів.

15 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті розпочинається перший етап локдауну.

Актуально! Глава МОЗ наголосив, що наразі в Україні не планують вводити локдаун. Однак до такого рішення можуть повернутися, якщо до червоної зони потраплять понад 50% областей.