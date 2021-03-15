Київ та 2 області можуть потрапити до червоної зони, – Степанов

Джерело:Свобода слова на ICTV
Максим Степанов повідомив, що Київ та 2 регіони можуть найближчим часом потрапити до червоної зони. Мовиться про Львівську та Вінницьку області.
Очільник Міністерства охорони здоров'я Степанов наголосив, що найгірша ситуація на Заході. Водночас у червону зону може потрапити також столиця України.
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Є напружена ситуація у Вінницькій області, місті Києві та Львіській області,
– повідомив Степанов.