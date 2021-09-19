Володимир Сало був студентом 3 курсу спеціальності "Філологія" Українського гуманітарного інституту. У закладі відгукуються про нього з любов'ю.

Нагадаємо Смерть українки після вакцини Moderna: оприлюднили висновки експертизи

Він помер ввечері 13 вересня. Попередня довідка про причину смерті вказує "Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність", але остаточні висновки повідомлять після закінчення медичних досліджень – приблизно за місяць.

Навчався на відмінно, брав активну участь у соціально-культурному житті навчального закладу, минулого року балотувався в члени Студентської ради. Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною. Володимир був дуже добрим і чуйним. Декілька разів він, з бажання врятувати чиєсь життя, здавав донорську кров. Допомагав як волонтер на Святі подяки в Києві 12 вересня,

– йдеться в повідомленні Українського гуманітарного інституту.

У пресслужбі також повідомили, що Володимир Сало народився 13 березня 2002 року в селі Добросин Львівської області. У багатодітній сім'ї з 5 дітей він був наймолодшим сином.

Що відомо про смерть юнака

13 вересня о 14:30 Володимир вакцинувався проти коронавірусу.

До вечора почувався добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Пізніше піднялася температура, а о 20:15 почалися судоми.

О 20:35 зникли пульс і дихання.

Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45.

Швидка годину рятувала хлопця, але, на жаль, йому не вдалось допомогти. Де саме вакцинувався хлопець та яким препаратом поки що невідомо.

Редакція 24 каналу приносить свої співчуття рідним та близьким.