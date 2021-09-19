На Київщині після щеплення помер 19-річний студент: обставини з'ясовуються

19 вересня 2021 , 15:52
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Джерело:

Український гуманітарний інститут

У Київській області невдовзі після щеплення від коронавірусу помер 19-річний студент. Остаточна причина смерті буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.

Володимир Сало був студентом 3 курсу спеціальності "Філологія" Українського гуманітарного інституту. У закладі відгукуються про нього з любов'ю.

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Він помер ввечері 13 вересня. Попередня довідка про причину смерті вказує "Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність", але остаточні висновки повідомлять після закінчення медичних досліджень – приблизно за місяць.

Навчався на відмінно, брав активну участь у соціально-культурному житті навчального закладу, минулого року балотувався в члени Студентської ради. Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною. Володимир був дуже добрим і чуйним. Декілька разів він, з бажання врятувати чиєсь життя, здавав донорську кров. Допомагав як волонтер на Святі подяки в Києві 12 вересня,
– йдеться в повідомленні Українського гуманітарного інституту.

У пресслужбі також повідомили, що Володимир Сало народився 13 березня 2002 року в селі Добросин Львівської області. У багатодітній сім'ї з 5 дітей він був наймолодшим сином. 

Що відомо про смерть юнака

  • 13 вересня о 14:30 Володимир вакцинувався проти коронавірусу. 
  • До вечора почувався добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.
  • Пізніше піднялася температура, а о 20:15 почалися судоми.
  • О 20:35 зникли пульс і дихання.
  • Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45.

Швидка годину рятувала хлопця, але, на жаль, йому не вдалось допомогти. Де саме вакцинувався хлопець та яким препаратом поки що невідомо.

Редакція 24 каналу приносить свої співчуття рідним та близьким.

Автор: Анастасія Кушпіт