На Київщині проти COVID-19 вакцинували першого медичного працівника. Вакцинація в області розпочалася з Броварів.

В ефірі одного з телеканалів повідомили, що першою у Броварах вакцинували лікарку дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко.

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Процес вакцинації зайняв 15 хвилин. Перед щепленням у жінки розпитали про самопочуття і наявність хронічних захворювань.

Як пише PavlovskyNews, регіональний координатор здивувався інформації про те, що перше щеплення зробили в Черкаській області. Він розповів, що вакцину везли з обласного складу в Києві і йому незрозуміло, як вона могла опинитися в іншій області швидше.

Директор лікарні Валентин Багнюк зауважив, що до останнього моменту не було зрозуміло, коли привезуть вакцину. Тож нині на місці лише 23 медики з 44, які контактують з хворими на COVID-19.

Загалом сьогодні, 24 лютого, у Броварах розраховують провакцинувати близько 40 людей.

Вакцинація в Україні: що відомо

23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford-AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль. Її вже розподіляють регіонами з головного складу.

В першу чергу вакцинують лікарів, які працюють з хворими на коронавірус. Першим в Україні щеплення отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців.

Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих відкриють з 1 березня. Зголоситися на вакцинацію можна буде через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу