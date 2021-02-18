На Київщині спалахнув пташиний грип: введено карантин

Джерело:Обласне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
У селищі Клавдієво-Тарасове (Бучацький район Київської області) зафіксували спалах вірусу пташиного грипу. В області ввели карантин.
Вірус виявили у птиці, яку утримували у приватному домогосподарстві. Результати молекулярно-генетичних досліджень показали, що у птиці в одному з домогосподарств виявили РНК вірус пташиного грипу (тип А субтип Н5N8).
Читайте також Симптоми пташиного грипу
Через це із 17 лютого в області ввели карантин, зонування і запровадили обмеження.
У буферну зону (захисту) потрапила територія навколо небезпечного пункту (епізоотичного вогнища) радіусом три кілометри, до якого входить населений пункт смт Клавдієво-Тарасове,
– повідомили у пресслужбі.
В зону спостереження потрапила територія радіусом 10 км, в яку включені селища Бородянка, Немішаєве, Бабинці, села Пороскотень, Нова Гребля, Першотравнева, Пилиповичі, Микуличі, Здвижевка, Діброва, Козинці, села Червона Гірка, Плахтянка, Мироцьке.
Найчастіше люди заражувалися пташиним грипом через безпосередній контакт з інфікованими птахами, поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів. Поширення вірусів пташиного грипу від однієї людини до іншої буває дуже рідко.
Наголосимо, що з 1997 року було зареєстровано більше як 100 підтверджених випадків зараження людей вірусами пташиного грипу.