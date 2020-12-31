У Київській області у 2020 році виявили 2 спалахи пташиного грипу. Обидва зафіксували наприкінці грудня.

У Київській області було 2 випадки мору птиці через пташиний грип. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

До теми Спалах пташиного грипу на Миколаївщині: хворобу виявили у ще одному селі

Що відомо про випадки пташиного грипу на Київщині

Перший масовий мор індиків та курей зафіксували 23 грудня. На відстані 1 кілометра села Леонівка Іванківського району виявили трупи 23 індиків і 440 курей. Подальші дослідження виявили РНК вірусу пташиного грипу.

Другий спалах пташиного грипу зафіксували 27 грудня в домогосподарстві смт Бородянка Бородянського району. Під час дослідження було виявлено РНК вірусу пташиного грипу (тип А субтип Н5).

Обидві зони спалаху визначили як епізоотичні вогнища.

У зону захисту через спалах пташиного грипу під селом Леонівка потрапили населені пункти в радіусі 3 кілометрів від джерела спалаху, а саме: село Леонівка Іванківського району та село Коблиця Бородянського району.

Натомість через спалах у домогосподарстві в Бородянці зоною захисту стала вся територія населеного пункту смт Бородянка Бородянського району.

Території у радіусі 10 кілометрів від обох епізоотичних вогнищ оголосили зонами нагляду.