У Бориспільській виправній колонії № 119 станом на 14 квітня вже 43 людини захворіли на COVID-19. Крім того, один засуджений помер.

Засудженим, в яких підтвердили позитивний тест, призначили відповідний курс лікування. Їх помістили до ізольованих приміщень установи.

Раніше У колонії в Борисполі у 31 засудженого виявили коронавірус

Відкрили кримінальну справу

Обласна прокуратура почала кримінальне провадження. Все через ймовірне порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням у в'язниці.

Вже скерували лист до Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА щодо протиепідемічних заходів в колонії.

Крім того, лист відправили до Бориспільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень. Звернення стосується заходів дезінфекції у приміщеннях в'язниці.

Яких заходів вживають тепер

Наразі в колонії намагаються встановити всіх контактних осіб, ізолювати їх та обстежити. Все для того, аби не допустити поширення інфекції й надалі.

Зверніть увагу! За добу 13 квітня в Україні виявили 14 553 нових хворих на коронавірус. Серед них у Київській області – 845. Щеплення за день зробили 15 152 людей.