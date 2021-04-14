На Київщині у в'язниці – спалах коронавірусу: є летальний випадок
У Бориспільській виправній колонії № 119 станом на 14 квітня вже 43 людини захворіли на COVID-19. Крім того, один засуджений помер.
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Засудженим, в яких підтвердили позитивний тест, призначили відповідний курс лікування. Їх помістили до ізольованих приміщень установи.
Раніше У колонії в Борисполі у 31 засудженого виявили коронавірус
Відкрили кримінальну справу
Обласна прокуратура почала кримінальне провадження. Все через ймовірне порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням у в'язниці.
- Вже скерували лист до Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА щодо протиепідемічних заходів в колонії.
- Крім того, лист відправили до Бориспільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень. Звернення стосується заходів дезінфекції у приміщеннях в'язниці.
Яких заходів вживають тепер
Наразі в колонії намагаються встановити всіх контактних осіб, ізолювати їх та обстежити. Все для того, аби не допустити поширення інфекції й надалі.
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