На Київщині закінчились вакцини проти COVID-19: щеплень не робили уже 4 дні
У Київській області використовували всі дози вакцини проти коронавірусу, тому в регіоні не робили щеплення 4 дні.
Джерело:Київська ОДА
Область потребувала додаткових вакцин
Лише сьогодні в регіон доставили чергову партію вакцин AstraZeneca/Covishield – 5000 додаткових доз.
До теми Київ хоче напряму закуповувати вакцини від коронавірусу
Завдяки отриманню додаткових доз кампанію вакцинації в області відновлять.
Щеплення проти COVID-19 в Київській області будуть проводити мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу і 48 стаціонарних пунктів щеплень.
Нагадаємо, в Київській області з суботи не зробили жодного щеплення від COVID-19.
Актуально Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter