На Київщині закінчились вакцини проти COVID-19: щеплень не робили уже 4 дні

У Київській області використовували всі дози вакцини проти коронавірусу, тому в регіоні не робили щеплення 4 дні.

Область потребувала додаткових вакцин

Лише сьогодні в регіон доставили чергову партію вакцин AstraZeneca/Covishield – 5000 додаткових доз.

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Завдяки отриманню додаткових доз кампанію вакцинації в області відновлять.

В області щеплення отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелося утилізувати.

Щеплення проти COVID-19 в Київській області будуть проводити мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу і 48 стаціонарних пунктів щеплень.

Нагадаємо, в Київській області з суботи не зробили жодного щеплення від COVID-19.

6 квітня щеплено проти COVID-19 15 585 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 320 265 людей, з них отримали 1 дозу – 320 263 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

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