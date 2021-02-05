Київські лікарі вперше самостійно замінили аортальний клапан унікальним способом: деталі

У Києві зробили унікальну операцію на серці і врятували життя 84-річній жінці. Вперше українські лікарі без допомоги швейцарських колег замінили аортальний клапан транскатетерним способом.

Пацієнтка, попри поважний вік після операції почувається чудово і вже повернулась до нормального життя.

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Світлана Ваганівна вже на шостий день після операції на серці вийшла в магазин і на прогулянку. Жінка зізналася, що у свої 84 почувається на 70. Киянка завжди була активною, однак виникли проблеми з серцем, тому й наважилася на операцію.

Я радію. Мої всі родичі переживали, але мені було байдуже – пан або пропав. Або я туди йду, або я вдома залишаюсь інвалідом,

– наголосила Світлана Сирова.

Тепер Світлана Ваганівна будує плани на цей рік. Вона розповіла, що дуже хоче поїхати на море, адже у 2020 їй не можна було навіть піти до Дніпра.



Киянці Світлані Сировій провели складну операція на серці / Скриншот з відео

Якби не операція, серце киянки могло зупинитись у будь-який момент. Ситуацію ускладнювали анемія та хронічна ниркова недостатність пацієнтки.

Лікарі після консиліуму вирішили провести надскладну операцію

Тож після консиліуму лікарі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії ухвалили рішення робити транскатетерну імплантацію аортального клапана.

Що таке транскатетерна імплантація аортального клапана? Це протезування без розкриття грудної клітки і зупинки серця – через стегнову артерію. Найсучасніша та найменш інвазивна операція в Києві тривала менше, ніж 3 години.

Кардіохірург Центру дитячої кардіології і кардіохірургії Гліб Ємець розповів, що підготовка до цього випадку була дуже педантичною. І зазначив, що пацієнтка до операції і після – 2 кардинально різні людини.

"Людина не могла пройти і 10 кроків, тому що в неї був великий градієнт на аортальному клапані. Це означає, що тиск у лівому системному шлуночку в 3,5 раза перевищував норму", – пояснив кардіохірург.

За словами лікарки-кардіолога Центру дитячої кардіології і кардіохірургії Олександри Телегузової, після цієї операції вже на наступну добу пацієнтка самостійно гуляла коридором, пересувалась, була в гарному настрої.

Транскатетерна імплантація аортального клапана мінімізує цей психологічний вплив, тому що пацієнт вже на першу добу бачить, що він повністю здоровий і ніяких обмежень не має,

– прокоментувала кардіологиня.

Раніше такі операції робили лише за допомогою лікарів зі Швейцарії

Досі подібні операції у відділенні дорослої кардіології та кардіохірургії ЦДКК українські хірурги самостійно не робили – лише за допомогою швейцарських колег. Транскатетерну програму тут готували протягом 10 років.

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Лікар-хірург Гліб Ємець навчався за кордоном, пройшов практику у Швейцарії та восени отримав ліцензію. Тепер у клініці планують розвивати цей сучасний напрямок операцій.

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії відомий на весь світ своїми унікальними операціями новонародженим, яким приїздять навчатися лікарі з усього світу. Нині у клініці розвивають відділення дорослої кардіології та кардіохірургії, та планують вивести його на такий самий високий рівень, як і дитячий.