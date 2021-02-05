Київські лікарі вперше самостійно замінили аортальний клапан унікальним способом: деталі

Джерело:24 канал
У Києві зробили унікальну операцію на серці і врятували життя 84-річній жінці. Вперше українські лікарі без допомоги швейцарських колег замінили аортальний клапан транскатетерним способом.
Пацієнтка, попри поважний вік після операції почувається чудово і вже повернулась до нормального життя.
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Світлана Ваганівна вже на шостий день після операції на серці вийшла в магазин і на прогулянку. Жінка зізналася, що у свої 84 почувається на 70. Киянка завжди була активною, однак виникли проблеми з серцем, тому й наважилася на операцію.
Я радію. Мої всі родичі переживали, але мені було байдуже – пан або пропав. Або я туди йду, або я вдома залишаюсь інвалідом,
– наголосила Світлана Сирова.
Тепер Світлана Ваганівна будує плани на цей рік. Вона розповіла, що дуже хоче поїхати на море, адже у 2020 їй не можна було навіть піти до Дніпра.
Киянці Світлані Сировій провели складну операція на серці / Скриншот з відео
Якби не операція, серце киянки могло зупинитись у будь-який момент. Ситуацію ускладнювали анемія та хронічна ниркова недостатність пацієнтки.
Тож після консиліуму лікарі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії ухвалили рішення робити транскатетерну імплантацію аортального клапана.
Кардіохірург Центру дитячої кардіології і кардіохірургії Гліб Ємець розповів, що підготовка до цього випадку була дуже педантичною. І зазначив, що пацієнтка до операції і після – 2 кардинально різні людини.
"Людина не могла пройти і 10 кроків, тому що в неї був великий градієнт на аортальному клапані. Це означає, що тиск у лівому системному шлуночку в 3,5 раза перевищував норму", – пояснив кардіохірург.
За словами лікарки-кардіолога Центру дитячої кардіології і кардіохірургії Олександри Телегузової, після цієї операції вже на наступну добу пацієнтка самостійно гуляла коридором, пересувалась, була в гарному настрої.
Транскатетерна імплантація аортального клапана мінімізує цей психологічний вплив, тому що пацієнт вже на першу добу бачить, що він повністю здоровий і ніяких обмежень не має,
– прокоментувала кардіологиня.
Досі подібні операції у відділенні дорослої кардіології та кардіохірургії ЦДКК українські хірурги самостійно не робили – лише за допомогою швейцарських колег. Транскатетерну програму тут готували протягом 10 років.
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Лікар-хірург Гліб Ємець навчався за кордоном, пройшов практику у Швейцарії та восени отримав ліцензію. Тепер у клініці планують розвивати цей сучасний напрямок операцій.
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії відомий на весь світ своїми унікальними операціями новонародженим, яким приїздять навчатися лікарі з усього світу. Нині у клініці розвивають відділення дорослої кардіології та кардіохірургії, та планують вивести його на такий самий високий рівень, як і дитячий.