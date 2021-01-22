Столична влада самостійно веде переговори з американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу. Мер Києва наголосив, що не може чекати поки вакцина з'явиться в Україні, адже у столиці вірус поширюється найшвидше.

Київ централізовано закупить вакцину

Наразі у міської влади вже є попередні домовленості з деякими виробникам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 22 січня, повідомляє 24 канал.

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Віталій Кличко “Я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян”.

За словами Кличка, в столиці також налагодили інфраструктуру для проведення вакцинації:

є обладнання для зберігання вакцини,

кабінети щеплень,

фахівцям забезпечать відповідні навчання.

Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Кличко пояснив таке рішення тим, що Київ – багатомільйонне місто, і вірус тут розповсюджується найбільшими темпами. Натомість в Україну жодна з вакцин поки не надійшла.

Віталій Кличко “Ми повинні упередити поширення хвороби. Захистити найуразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури, правоохоронців, рятувальників та інших”.

Вакцину закуплять за кошт міського бюджету

Кличко також повідомив, що подав на розгляд депутатів проєкт рішення про внесення змін до програми "Здоров'я киян" на 2021 рік, яке дозволить коштом міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян.

Та закликав невідкладно ухвалити це рішення, щоб не зволікати з оплатою, як тільки буде підписаний контракт.

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Що відомо про майбутню вакцинацію проти СOVID-19 в Україні

Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату.

Першу партію вакцини проти COVID-19 держава планує отримати наприкінці січня – на початку лютого 2021 року.

План вакцинації українців вже затвердили.



План вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу