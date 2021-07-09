Через шершнів сталась клінічна смерть: ледь врятували жителя Харківщини

У Харківському районі чоловіка покусали шершні та це призвело до дуже серйозних наслідків. У нього трапилася клінічна смерть.

До швидкої допомоги щодо цього звернулися о 12:22 годині 9 липня. Потерпілий тоді вже знепритомнів.

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Почав задихатись

Потерпілому 40 років. До швидкої звернувся його друг, який сказав, що той задихається.

Також чоловік розповів, що до цього товариша покусали в лісі шершні. Коли прибули медики, встановили, що в покусаного трапився анафілактичний шок. Саме це й призвело до клінічної смерті.

Лікарі одразу почали реанімацію чоловіка та його вдалося повернути до життя. Після цього пацієнта вже госпіталізували.



Медики швидкої, які врятували чоловіка / Фото Центру екстреної медичної допомоги Харківщини