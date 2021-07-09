Через шершнів сталась клінічна смерть: ледь врятували жителя Харківщини
У Харківському районі чоловіка покусали шершні та це призвело до дуже серйозних наслідків. У нього трапилася клінічна смерть.
До швидкої допомоги щодо цього звернулися о 12:22 годині 9 липня. Потерпілий тоді вже знепритомнів.
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Почав задихатись
Потерпілому 40 років. До швидкої звернувся його друг, який сказав, що той задихається.
Також чоловік розповів, що до цього товариша покусали в лісі шершні. Коли прибули медики, встановили, що в покусаного трапився анафілактичний шок. Саме це й призвело до клінічної смерті.
Лікарі одразу почали реанімацію чоловіка та його вдалося повернути до життя. Після цього пацієнта вже госпіталізували.
Медики швидкої, які врятували чоловіка / Фото Центру екстреної медичної допомоги Харківщини