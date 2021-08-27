Вчені зробили висновок, що включення препарату в амбулаторні протоколи лікування дозволить скоротити навантаження на лікарні в багатьох країнах. При цьому препарат ще і дуже доступний – курс терапії коштує близько $4.
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Що відомо про препарат
Препарат флувоксамін використовуються для лікування депресії і пов'язаних з нею розладів протягом останніх тридцяти років.
Минулого року його визнали як ефективний засіб для зниження цитокінового шторму у хворих COVID-19. На початку поточного року флувоксамін вирішили протестувати на широкій вибірці учасників з COVID-19 в рамках клінічних досліджень.
Флувоксамін знижував ризики госпіталізацій на 30% без будь-яких значущих побічних ефектів,
– з'ясували вчені.
Ці результати дозволили припинити дослідження раніше терміну і завершити його в серпні 2021 року.
Автори дослідження зауважили, що напередодні нової хвилі коронавірусу та стрімкого поширення небезпечних штамів, застосування флувоксаміну дозволить розвантажити медперсонал і медичні установи в цілому.