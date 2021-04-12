Кліщовий енцефаліт: знайшли спосіб лікування та профілактики

Вчені провели перше тестування експериментальних ліків проти кліщового енцефаліту. Дослідження на мишах вже показало багатообіцяльний результат – хворі тварини повністю одужали.

Кліщовий енцефаліт призводить до смерті приблизно у 30% випадків. Ліків проти цієї хвороби досі немає, а наявні вакцини мають дуже обмежений період дії.

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Натомість науковці з Рокфеллерівського університету розробили потенційний спосіб профілактики й лікування кліщового енцефаліту – широко нейтралізувальні антитіла під назвою VH3-48.

Група дослідників ідентифікувала VH3-48 серед приблизно 800 антитіл. Ці антитіла отримували від людей, які одужали або вакцинувалися від хвороби.

На що здатні антитіла VH3-48

Під час досліджень на мишах VH3-48 нейтралізували вирощені в лабораторії різновиди вірусу кліщового енцефаліту.

Інфіковані миші видужували після лікування. Поки що незрозуміло, чи будуть результати схожими у людей, але вчені вже готуються до проведення клінічних випробувань в Європі, де захворюваність стрімко зростає щороку.

Окрім цього, ці антитіла нейтралізували будь-які хвороби, які передаються через укус кліща – вірус Лангат, хворобу Лупінг, Омську геморагічну лихоманку, вірус Повассан тощо.

Подальші спостереження показали, що після перенесеного кліщового енцефаліту більшість вироблюваних у людей антитіл мають низьку якість, а VH3-48 з'являються вкрай рідко. Після вакцинації від кліщового енцефаліту VH3-48 не розвиваються взагалі.

Можна було б припустити, що найбільш поширені антитіла виявляться найбільш ефективними, але при кліщовому енцефаліті це не так. Це відкриття може пояснити, як вірус обманює імунну систему,

– пояснила авторка роботи Маріанна Агудело.

Сучасні вакцини проти енцефаліту вимагають мінімум 2 – 3 ін'єкції за один курс і захищають в середньому 1 – 3 роки. Надалі науковці планують розробити більш ефективну вакцину для профілактики кліщового енцефаліту і перші цільові ліки.