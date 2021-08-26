Ключ до лікування діабету

Виявилося, що люди, яких мучать мігрені, страждають від несприйнятливості до інсуліну набагато рідше за інших людей. Тож вони дуже рідко стають носіями діабету другого типу.

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Все через зміни в роботі двох ферментів – CGRP і PACAP. Саме вони викликають біль і впливають на колообіг інсуліну в організмі. Один з авторів дослідження, доцент університету Теннессі До Тхань розповів, що вони не можуть вводити молекули CGRP і PACAP в мозок діабетиків безпосередньо, оскільки вони викликають біль.

Але якщо ми зрозуміємо, як саме вони регулюють вироблення інсуліну, то зможемо створити короткі білкові молекули, які будуть нормалізувати стан діабетиків і при цьому не викликати біль,

– зазначив він.

Разом з тим, причини виникнення мігрені поки не відомі. Нейрофізіологи припускають, що симптоми пов'язані зі збоями в роботі певних генів і білків, які керують роботою клітин мозку.

Довідка. Мігрень – це незвичайний головний біль. Він має приступи. А найчастіше біль є пульсуючим і дуже сильним. Настільки, що стає складно зосередитися на справах або відпочинку. Це сильно впливає на якість життя і на працездатність.

Експерименти вчених

В ході дослідження вони вивчали характер роботи цих ферментів – CGRP і PACAP. Вчені помітили, що ці молекули і пов'язаний з ними білок Амілін виробляються в організмі носіїв мігрені незвично активно. При чому не тільки в клітинах мозку, але і в підшлунковій залозі. Це не характерно для діабетиків і здорових людей.

Тож науковці перевірили, як зміниться робота бета-острівців підшлункової залози, які виробляють інсулін, якщо обробити їх розчинами ферментів CGRP і PACAP. Досліди показали, що:

CGRP змушував клітини підшлункової залози знизити вироблення інсуліну. Це потенційно захищає їх від загибелі на перших стадіях діабету другого типу. Також цей фермент уповільнював формування всередині бета-острівців клубків Аміліна, що також захищало їх від смерті. Натомість PACAP нормалізував реакцію клітин підшлункової залози на глюкозу. Він знижував вироблення інсуліну в стані спокою і підвищував її в тих випадках, коли в крові містилося багато цукру.

Проте необхідні додаткові дослідження. А висновки вчених наразі попередні.

Мігрень – симптоми Пульсація та біль з одного боку голови;

безсоння та інші порушення сну;

запаморочення;

больові відчуття позаду шиї, а згодом – ближче до голови;

сльозотеча та закладеність носа, що є передвісниками мігрені;

біль в очах або у ділянці за ними;

нерідко виникає блювота та нудота;

похмільний синдром після мігрені – слабкість, запаморочення у голові, нездатність концентрувати увагу.

Подальші досліди на тваринах і культурах клітин, як сподіваються науковці, допоможуть їм визначити ключові частини обох молекул, пов'язані з регулюванням реакції організму на цукор. А також використовувати їх для створення нових ліків для боротьби з діабетом і іншими недугами.