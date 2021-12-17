Це відкриття відкрило можливість для створення ліків, які підвищують активність цього ферменту. Тим самим захищаючи від наслідків старіння для метаболічного здоров'я, зокрема діабету 2 типу.

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Спорт виявився ще кориснішим, ніж ви думали

Користь спорту для людей різного віку очевидна. Однак особливий позитивний ефект фізичні навантаження дають літнім людям.

Насамперед, це ефективна профілактика інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу, ризик якого збільшується з віком. До цього часу вчені не знали точного механізму. Однак відкриття учених визначило ключових учасників цього процесу.

Чутливість до інсуліну посилюється

Вчені виявили, як спорт посилює чутливість до інсуліну, що натомість покращує обмін речовин.

Виявилося, що розвитку інсулінорезистентності передує скорочення утворення активних форм кисню (АФК). Тим часом скелетні м'язи постійно виробляють АФК – ​​їхня кількість збільшується під час занять.

Викликані фізичними вправами, АФК сприяють адаптивним реакціям, які є невід'ємною частиною оздоровчого впливу вправ,

– прокоментував автор роботи Тоні Тіганіс.

Як працює цей диво-фермент

Ключовим чинником цих реакцій є фермент NOX4. В експериментах на моделях мишей вчені встановили, що NOX4 збільшується в скелетних м'язах при навантаженні, що призводить до збільшення активних форм кисню.

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Як наслідок, для гризунів це стало профілактикою інсулінорезистентності, діабету другого типу та ожиріння.

Важливо, що рівень NOX4 виявився безпосередньо пов'язаним із віковим зниженням чутливості до інсуліну. Запуск активації адаптивних механізмів, що управляють NOX4, може стати ключовим для профілактики старечих захворювань.

Це відкриття дозволить використовувати нову мішень на лікування різних захворювань, ризик яких збільшується з віком.