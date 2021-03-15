У Департаменті охорони здоров'я КМДА закрили форму для запису на вакцинацію для публічних осіб. Водночас записатись на позачергову вакцинацію досі можна на сайті Київського обласного центру здоров'я.

Причини та пояснень на сайті КМДА не вказують. Анкета проіснувала всього 5 днів.

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Форма "Контактні дані лідерів Громадської думки, які бажають провакцинуватись від СOVID-19 (м. Київ)" закрита,

– йдеться в повідомленні.

При цьому громадські діячі та публічні особи все ще можуть заповнити форму на вакцинацію позачергово на сайті Київського обласного центру здоров'я.

Зверніть увагу! Один флакон із вакциною Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після його відкриття вакцину можна використати протягом 6 годин ㅡ саме стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що з початку вакцинальної компанії українським медикам довелося утилізувати 199 доз вакцин від коронавірусу.

Відтак, уряд вирішив вакцинувати публічних людей, щоб популяризувати вакцинацію. Списки громадських діячів для вакцинації формують регіональні Департаменти охорони здоров'я разом із пресслужбами ОДА.

Хто може вакцинуватися поза чергою

учасники бойових дій, які брали безпосередню участь у війні на Донбасі, забезпечували проведення антитерористичної операції, гарантували національну безпеку тощо;

народні депутати, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи із питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головні державні санітарні лікарі (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті),

лідери і представники релігійних організацій;

видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури, старші за 60 років.

Онлайн-черга на вакцинацію

Найбільше українців записуються на вакцинацію через додаток "Дія". На сьогодні в черзі вже 220 тисяч українців.